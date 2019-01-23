2019-01-23T14:54:37+03:00
Общество

24 брянца отправятся на операцию в хирургический центр Минздрава России в Москве

Все они страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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24 жителя Брянской области получат высокотехнологическую медицинскую помощь в Пироговском хирургическом центре в Москве. В январе на базе Брянского кардиологического диспансера вели прием специалисты столичной клиники. На прием пришли 69 пациентов, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области. Хирургическое лечение рекомендовали 24 из них.

На аортно-коронарное шунтирование отправятся 18 человек. Стентирование коронарных артерий проведут шести пациентам. 17 человек поедут на очную консультацию в Пироговский центр.

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