На трассе под Новозыбковом легковушка врезалась в фуру: один человек погиб

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-23T14:07:27+03:00

Легковой автомобиль на большой скорости врезался в фуру. Фото:vk.com, "Типичный Брянск"

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На трассе под Новозыбковом около десяти утра 23 января произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в фуру на 192-м километре автодороги Брянск-Гомель.

На место происшествия выехали: спасатели ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В ДТП погиб водитель легковушки.

Как рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы вытащить из под фуры легковой автомобиль.

В ДТП погиб водитель легковушки. Фото:vk.com, "Типичный Брянск"

На место происшествия выехали: спасатели ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Фото: vk.com, Денис Москаленко

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