На трассе под Новозыбковом легковушка врезалась в фуру: один человек погиб
На трассе под Новозыбковом около десяти утра 23 января произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в фуру на 192-м километре автодороги Брянск-Гомель.
На место происшествия выехали: спасатели ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В ДТП погиб водитель легковушки.
Как рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы вытащить из под фуры легковой автомобиль.
В ДТП погиб водитель легковушки. Фото:vk.com, "Типичный Брянск"
На место происшествия выехали: спасатели ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Фото: vk.com, Денис Москаленко
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