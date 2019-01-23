В Брянской области 45 женщин оштрафовали за занятие проституцией
В Брянской области полиция провела четырехдневный рейд по квартирам и гостиницам в поисках незаконных притонов. 400 правоохранителей выявили больше 40 правонарушений.
45 административных протоколов, как рассказывают в пресс-службе УМВД По Брянской области, на женщин составили за занятие проституцией, два - за получение дохода за оказание интимных услуг.
Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией».
Кроме этого сотрудники полиции передали в другие ведомства сведения о лицах, размещающих объявления об оказании платных услуг сексуального характера.
Рейд проходил в городе четыре дня.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией».Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
На 45 женщин составили административные протоколы.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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