Брянцы смогут заказать мусоровоз с помощью приложения

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-23T12:46:43+03:00

Следить за тем, как вывозят отходы будут сами жители и региональный оператор. Фото: Марина АНТОНОВА

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С нового года в стране началась мусорная реформа. Для брянцев она принесла много изменений. О них говорили на пресс-конференции, которая прошла в областном правительстве 22 января.

Региональный оператор планирует наладить вывоз отходов. Вскоре для брянцев разработают приложение, которое позволит вызывать мусоровоз по мере наполнения контейнеров.

Следить за тем, как вывозят отходы будут сами жители и региональный оператор. Сотрудник компании, вывозящей мусор, будет фотографировать контейнерную площадку до и после уборки. После этого кадры будут отправляться диспетчерам регионального оператора.

Брянцы так же могут отправить фото неубранных площадок в ОАО "Чистая планета". А на самых "проблемных" площадках установят видеонаблюдение. К нарушителям будут применять санкции.

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