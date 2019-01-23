В Брянской области задержали изготовителей и торговцев оружием

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-23T12:14:33+03:00

Злоумышленники занимались восстановлением оружия, изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских и их продажей. Фото: пресс-служба ФСБ по Брянской области

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В Брянске задержали преступную группу, занимавшуюся изготовлением и продажей оружием.

Масштабную спецоперацию провели управление ФСБ России Брянской области при помощи региональных Управлений МВД и Росгвардии.

Злоумышленники занимались восстановлением оружия, изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских и их продажей, сообщает пресс-службе

Во время спецоперации силовики изъяли две противотанковые гранаты, пехотный огнемет две винтовки, 10 тротиловых шашек,гранаты, сигнальная мина, патроны и части оружия.

Изъятые предметы направили на экспертно-криминалистическую экспертизу. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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