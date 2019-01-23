2019-01-23T11:33:43+03:00
Происшествия

В Новозыбкове будут судить жителя Самары, обманувшего 29 брянцев

Жители нашей области лишились 900 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Напуганным жертвам злоумышленник говорил, что их родственник попал в ДТП, в котором пострадал человек.Напуганным жертвам злоумышленник говорил, что их родственник попал в ДТП, в котором пострадал человек.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Обманувший 29 брянцев телефонный мошенник из Самары предстанет перед судом в Новозыбкове.

По версии следствия, в декабре 28-летний мужчина звонил с мобильного гражданам и представлялся полицейским. Напуганным жертвам он говорил, что их родственник попал в ДТП, в котором пострадал человек. За решение проблемы «родственника» злоумышленник требовал деньги.

- Общая сумма похищенных средств превысила 900 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Во время следствия выяснилось , что в прошлом году житель Самары уже был судим за девять таких же преступлений. Тогда его приговорили 2,5 годам условно.

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