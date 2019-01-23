2019-01-23T11:06:33+03:00
Общество

Юные брянские танцоры завоевали «золото» на турнире в Белоруссии

Марк Лапонов и Анна Дашкова выступали в младшей возрастной группе
Марина АНТОНОВА
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Фото: телеканал "Брянская губерния".Фото: телеканал "Брянская губерния".
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Юные брянские спортсмены стали призерами на международном турнире по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка», который проходил в Белоруссии. В соревнованиях участвовали около 600 пар из 20 стран мира, в том числе Италии, Франции, Украины, России и даже Сан-Марино, Люксембурга и Албании.

Турнир проходил среди ребят разных возрастов. Каждая пара выступала в европейской и латиноамериканской программах.

Брянскую область представляли воспитанники танцевально-спортивного клуба «Капельки». Александр Бабенкин и Варвара Кравченко заняли второе место в категории «Дети 1», сообщает «Брянская губерния». Марк Лапонов и Анна Дашкова победили в младшей возрастной группе.

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