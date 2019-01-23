Под Брянском столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали две пассажирки
На трассе под Брянском столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Автоавария случилась около четырех часов днем во вторник, 22 января, на 8-м километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области.
46-летний водитель «Киа Сид» выезжал с второстепенной дороги. На перекрестке он не уступил дорогу микроавтобусу «Пежо Боксер», который двигался по главной. Машины столкнулись.
Травмы получила 16-летняя пассажирка микроавтобуса, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У девушки диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушиб ноги. 31-летняя пассажирка автобуса ушибла голову и плечо. Двух пострадавших отпустили домой, назначив лечение.
Похожая авария случилась за день до этого в Брянске. Травмы в ней получила 16-летняя пассажирка рейсового автобуса.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».