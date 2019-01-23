Под Брянском столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали две пассажирки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-23T10:12:23+03:00

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На трассе под Брянском столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Автоавария случилась около четырех часов днем во вторник, 22 января, на 8-м километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области.

46-летний водитель «Киа Сид» выезжал с второстепенной дороги. На перекрестке он не уступил дорогу микроавтобусу «Пежо Боксер», который двигался по главной. Машины столкнулись.

Травмы получила 16-летняя пассажирка микроавтобуса, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У девушки диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушиб ноги. 31-летняя пассажирка автобуса ушибла голову и плечо. Двух пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Похожая авария случилась за день до этого в Брянске. Травмы в ней получила 16-летняя пассажирка рейсового автобуса.

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