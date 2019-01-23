2019-01-23T10:12:23+03:00
Происшествия

Под Брянском столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали две пассажирки

Автоавария случилась днем 22 января на трассе Брянск-Дятьково
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

На трассе под Брянском столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Автоавария случилась около четырех часов днем во вторник, 22 января, на 8-м километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области.

46-летний водитель «Киа Сид» выезжал с второстепенной дороги. На перекрестке он не уступил дорогу микроавтобусу «Пежо Боксер», который двигался по главной. Машины столкнулись.

Травмы получила 16-летняя пассажирка микроавтобуса, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У девушки диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушиб ноги. 31-летняя пассажирка автобуса ушибла голову и плечо. Двух пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Похожая авария случилась за день до этого в Брянске. Травмы в ней получила 16-летняя пассажирка рейсового автобуса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Новозыбковом легковушка врезалась в фуру: один человек погиб
В Брянской области 45 женщин оштрафовали за занятие проституцией
Брянцы смогут заказать мусоровоз с помощью приложения
В Брянской области задержали изготовителей и торговцев оружием
Выручка от реализации продукции БМЗ в 2018 году превысила 26 миллиардов рублей
В Брянске на участке проспекта Станке Димитрова ограничат стоянку
В Новозыбкове будут судить жителя Самары, обманувшего 29 брянцев
Юные брянские танцоры завоевали «золото» на турнире в Белоруссии
В Брянске в прошлом году на дорогах погибли 13 пешеходов
В Брянске в ДТП травмы получила 16-летняя пассажирка рейсового автобуса
В Клинцах трое подростков требовали у сверстника 10 тысяч рублей
Водителю, погубившему 22-летнюю девушку, грозит 7 лет тюрьмы
В этом году отремонтируют 287 многоквартирных домов в Брянской области
В Брянске за выходные на снежных горках травмы получили 14 детей
В музей в Овстуге передали редкие книги и фотографии
В Клинцах столкнулись две легковушки: пострадали двое
В Сураже пьяный рецидивист обокрал знакомого
В Дятьковском и Комаричском районах появятся станции по очистке воды
Жителя Гордеевки будут судить за мошенничество с жильем