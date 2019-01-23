СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-23T09:44:24+03:00

Больше всего ДТП произошло в Советском районе. Фото: Сергей ГАПОН

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В Брянске в прошлом году на дорогах погибли 13 пешеходов. Травмы получили 164 человека. Всего случилось 176 автоаварий с участием пешеходов. Больше всего ДТП произошло в Советском районе – в 68 автоавариях два человека погибли и 67 получили травмы.

По статистике, количество ДТП с участием пешеходов остается недопустимо высоким, говорят в ОГИБДД по городу Брянску. Полицейские напоминают, что пешеходный переход – это конфликтная зона повышенной опасности. Часто роковые ошибки здесь совершают и водители, и пешеходы. В Госавтоинспекции призывают автомобилистов уважать пеших участников дорожного движения.

22 января ребята из школы №8 вышли к светофору на улице Красноармейской с плакатами: «Водитель! Уступи дорогу пешеходам», «Водитель, сбавь скорость!». Школьники призвали автомобилистов соблюдать правила.

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