СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-23T09:26:42+03:00

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В Брянске в ДТП травмы получила 16-летняя пассажирка рейсового автобуса. Медики сообщили во вторник, 22 января, что к ним за помощью обращалась пострадавшая студентка. Ей поставили диагноз «ушиб головы».

Полицейские выяснили, что автоавария случилась еще в понедельник, 21 января, около восьми часов утра возле дома №7 на улице Объездной. Столкнулись автобус «Брянск-Старь» и легковой автомобиль, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Девушка ехала в автобусе.

Полицейские выясняют обстоятельства автоаварии.

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