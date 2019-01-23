2019-01-23T09:16:57+03:00
Происшествия

В Клинцах трое подростков требовали у ребенка 10 тысяч рублей

Несовершеннолетние преступники получили условные сроки
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В брянском городе Клинцы осудили трех подростков, которым по 15 и 16 лет, за вымогательство денег у несовершеннолетнего. Малолетние преступники получили условные сроки лишения свободы.

- В суде установили, что трое ребят договорились и потребовали еще у одного подростка передать им десять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мальчик отказался. Тогда ему пригрозили физическим насилием. Ребенок испугался и отдал одному вымогателю две тысячи рублей.

Приговор осужденным подросткам пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24