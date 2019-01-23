В Клинцах трое подростков требовали у ребенка 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-23T09:16:57+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В брянском городе Клинцы осудили трех подростков, которым по 15 и 16 лет, за вымогательство денег у несовершеннолетнего. Малолетние преступники получили условные сроки лишения свободы.

- В суде установили, что трое ребят договорились и потребовали еще у одного подростка передать им десять тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мальчик отказался. Тогда ему пригрозили физическим насилием. Ребенок испугался и отдал одному вымогателю две тысячи рублей.

Приговор осужденным подросткам пока не вступил в законную силу.

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