Водителю, погубившему 22-летнюю девушку, грозит 7 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-23T09:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летнему водителю, погубившему свою пассажирку, грозит до семи лет тюрьмы. Полицейский закончили расследовать уголовное дело по факту смертельной автоаварии, которая произошла 5 ноября прошлого года. Возле дома №134 на улице Бежицкой пьяный автомобилист на «Ладе Приора» врезался в столб. 22-летняя девушка, ехавшая на переднем сидении, погибла на месте ДТП.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Материалы уголовного дела в ближайшее время начнет рассматривать Бежицкий районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».