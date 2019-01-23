2019-01-23T09:09:31+03:00
Происшествия

Водителю, погубившему 22-летнюю девушку, грозит 7 лет тюрьмы

Молодой человек сел пьяным за руль
Марина АНТОНОВА
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Материалы уголовного дела в ближайшее время начнет рассматривать Бежицкий районный суд.Материалы уголовного дела в ближайшее время начнет рассматривать Бежицкий районный суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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24-летнему водителю, погубившему свою пассажирку, грозит до семи лет тюрьмы. Полицейский закончили расследовать уголовное дело по факту смертельной автоаварии, которая произошла 5 ноября прошлого года. Возле дома №134 на улице Бежицкой пьяный автомобилист на «Ладе Приора» врезался в столб. 22-летняя девушка, ехавшая на переднем сидении, погибла на месте ДТП.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Материалы уголовного дела в ближайшее время начнет рассматривать Бежицкий районный суд.

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