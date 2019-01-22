2019-01-22T18:59:39+03:00
Общество

В этом году отремонтируют 287 многоквартирных домов в Брянской области

Работы пройдут за деньги собственников
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Плата за капитальный ремонт в этом году не повысится.Плата за капитальный ремонт в этом году не повысится.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В этом году в Брянской области планируют отремонтировать 287 многоквартирных домов. Крыши починят в 246 домах, инженерные сети - в 24, фасады - в 5. Новые лифты появятся в 13 домах. Всего заменят 39 лифтов. В 20 домах установят общедомовые счетчики, сообщают в пресс-службе областного правительства.

На это потратят деньги собственников, которые они вносят в фонд капитального ремонта. Всего на ремонтные работы направят больше миллиарда рублей.

В 2018 году выполнили ремонт во всех запланированных домах. Капитально отремонтировали 233 крыши, 24 инженерные сети, 5 фасадов, 3 подвальных помещения, 17 лифтов, а также установили 24 коллективных приборов учета. Работы прошли в 275 многоквартирных домах.

Кстати, плата за капитальный ремонт в этом году не повысится. Для домов без лифтов она составляет 6,05 рубля за квадратный метр, а для домов с лифтами - 6,5 рубля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске за выходные на снежных горках травмы получили 14 детей
В музей в Овстуге передали редкие книги и фотографии
В Клинцах столкнулись две легковушки: пострадали двое
В Сураже пьяный рецидивист обокрал знакомого
В Дятьковском и Комаричском районах появятся станции по очистке воды
Жителя Гордеевки будут судить за мошенничество с жильем
В Клинцах завершили расследование убийства 15-летней девушки
В Брянске прошел митинг памяти Петра Проскурина
Борис Пайкин добивается бесплатного соцобслуживания для ветеранов
В Брянске за пять дней с улиц убрали шесть тысяч тонн снега
В Брянске у Черметовского моста столкнулись четыре машины
В Брянске на Флотской при столкновении двух легковушек пострадали трое
Трансмашхолдинг построил магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ для казахстанской угледобывающей компании
В четверг на улице Бежицкой в Брянске не будет воды
В Бежице горела постель бездомных в канализационном люке
Брянская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу
Брянские спасатели выручили из беды собаку, застрявшую под бетонной плитой
Грабители похитили у двух жителей Володарского района Брянска 33 тысячи рублей
Брянские таможенники нашли в двух посылках запрещенные таблетки
Брянский суд признал умершим предполагаемого преступника, пропавшего почти девять лет назад
Ночью в Клинцах сгорела легковушка
В клинцовском техникуме покупки учебников для студентов добиваются через суд
В Дятькове планируют открыть бассейн
В Брянске оштрафовали двух маршрутчиков, проехавших на красный свет
В Брянске в школе №56 залатали протекающую крышу
Продажа рекламы на щитах принесла бюджету Брянска 4,2 миллиона рублей