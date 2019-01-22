В этом году отремонтируют 287 многоквартирных домов в Брянской области

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-22T18:59:39+03:00

Плата за капитальный ремонт в этом году не повысится. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В этом году в Брянской области планируют отремонтировать 287 многоквартирных домов. Крыши починят в 246 домах, инженерные сети - в 24, фасады - в 5. Новые лифты появятся в 13 домах. Всего заменят 39 лифтов. В 20 домах установят общедомовые счетчики, сообщают в пресс-службе областного правительства.

На это потратят деньги собственников, которые они вносят в фонд капитального ремонта. Всего на ремонтные работы направят больше миллиарда рублей.

В 2018 году выполнили ремонт во всех запланированных домах. Капитально отремонтировали 233 крыши, 24 инженерные сети, 5 фасадов, 3 подвальных помещения, 17 лифтов, а также установили 24 коллективных приборов учета. Работы прошли в 275 многоквартирных домах.

Кстати, плата за капитальный ремонт в этом году не повысится. Для домов без лифтов она составляет 6,05 рубля за квадратный метр, а для домов с лифтами - 6,5 рубля.

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