В Брянске за выходные на снежных горках травмы получили 14 детей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-22T17:44:42+03:00

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В Брянске за прошедшие выходные на снежных горках травмы получили 14 детей. Все они обратились в детский травмпункт. Большинство пострадавших – дети от 8 до 12 лет. У ребят диагностировали переломы, вывихи и сильные ушибы. Кто-то вылетел с ватрушки, кто-то врезался в дерево.

Часто дети вместе со взрослыми катаются в необорудованных местах: на природных склонах и в оврагах, сообщает телеканал «Городской». Этим они нарушают правила безопасности. Оборудованные трассы для ватрушек регулярно посыпают снегом, на поворотах стоят мягкие ограничители, а по всей протяженности - сетка. Но горожане говорят, что иногда и это не спасает от травм.

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