В музей в Овстуге передали редкие книги и фотографии

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-22T17:12:41+03:00

Среди книг редкие издания стихов конца 19- начала 20 века, подарочные издания начала 21 века. Фото: Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг"

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Музею-заповеднику в Овстуге передали новые экспонаты. Это редкие книги, фотографии и картины, которые собрал меценат Борис Копырнов.

- Борис Моисеевич будучи первым заместителем губернатора области, курировал реконструкцию успенской церкви и усадебного флигеля в Овстуге, установку памятников Федору Тютчеву в Брянске и в Мюнхене, - рассказывают в музее.

Долгие годы Борис Копырнов собирал издания стихов нашего земляка. В его архиве сохранились фотографии Овстуга и музея-заповедника разных лет. Все это он подарил "Овстугу".

Среди книг редкие издания стихов конца 19- начала 20 века, подарочные издания начала 21 века. Также Борис Копырнов передал работы художников братьев Ткачевых.

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