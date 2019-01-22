2019-01-22T16:59:35+03:00
Происшествия

В Клинцах столкнулись две легковушки: пострадали двое

ДТП произошло на улице Свердлова
Мария Дедкова
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 21 января, около 8.30.Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 21 января, около 8.30.Фото: Сергей ГАПОН
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В Клинцах на улице Свердлова столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 21 января, около 8.30.

По предварительной информации, 66-летний водитель за рулем ВАЗа-21041 не предоставил преимущество автомобилю "Форд Фьюжн".

В ДТП пострадали двое, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 39-летняя автомобилистка за рулем иномарки получила травму головы и сотрясение мозга. У 66-летнего водителя ВАЗа-21041 похожие травмы. Обоих госпитализировали.

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