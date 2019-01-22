2019-01-22T16:39:16+03:00
Общество

В Сураже пьяный рецидивист обокрал знакомого

57-летнему мужчине грозит до шести лет колонии
Мария Дедкова
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В Сураже полицейские задержали предполагаемого вора. О подозрительном нетрезвом прохожем с набитым мешком за плечами правоохранителям сообщили бдительные горожане.

Подозрительного мужчину остановили, но тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог внятно пояснить, откуда в его мешке появились мобильник, приставка и продукты.

Оказалось, что задержанный - уже судимый 57-летний житель Мглинского района. А вещи он прихватил из дома своего 55-летнего знакомого, который уехал.

Похищенные вещи вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области. А на жителя Мглинского района завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой до шести лет колонии. До суда задержанный будет находиться под стражей.

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