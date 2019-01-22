2019-01-22T16:11:01+03:00
Общество

В Дятьковском и Комаричском районах появятся станции по очистке воды

Свою работу они начнут в 2021 году
Мария Дедкова
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Жители Комаричей и Дятькова смогут пить чистую воду без примесей.Жители Комаричей и Дятькова смогут пить чистую воду без примесей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области появятся сразу две станции, занимающиеся очисткой воды. Соответствующие постановления подписал губернатор Брянской области Александро Богомаз еще в конце декабря. В Комаричах станция будет заниматься исключительно очисткой. В Дятькове - разбавлением и обеззараживанием артезианской воды.

Стоимость первого объекта составит 27,1 миллиона рублей. Второго - 25,3 миллиона рублей.

Свою работу станции начнут в 2021 году.

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