В Дятьковском и Комаричском районах появятся станции по очистке воды
Свою работу они начнут в 2021 году
Жители Комаричей и Дятькова смогут пить чистую воду без примесей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области появятся сразу две станции, занимающиеся очисткой воды. Соответствующие постановления подписал губернатор Брянской области Александро Богомаз еще в конце декабря. В Комаричах станция будет заниматься исключительно очисткой. В Дятькове - разбавлением и обеззараживанием артезианской воды.
Стоимость первого объекта составит 27,1 миллиона рублей. Второго - 25,3 миллиона рублей.
Свою работу станции начнут в 2021 году.
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