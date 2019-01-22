Жителя Гордеевки будут судить за мошенничество с жильем
Жителя Гордеевки обвиняют в крупном мошенничестве с жильем.
По версии следствия, в 2014 году селянин приватизировал квартиру, которая когда-то досталась ему по договору соцнайма. Подделав документы, мужчина вновь получил жилье. Квартиру он оформил в собственность родственницы. Таким образом, как сообщает пресс-службе прокуратуры Брянской области, бюджету был причинен ущерб в 900 тысяч рублей.
По иску прокурора Гордеевского района суд прекратил право собственности на спорное имущество, вернув квартиру селу. В администрации передали квартиру действительно нуждающейся селянке.
Уголовное дело жителя Гордеевки рассмотрит Красногорский районный суд.
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