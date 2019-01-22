2019-01-22T15:27:40+03:00
Происшествия

В Клинцах завершили расследование убийства 15-летней девушки

Уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинения
Мария Дедкова
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Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Клинцах завершили расследование уголовного дела 38-летнего горожанина. Мужчину обвинили в нападении и убийстве 15-летней школьницы.

Трагедия произошла вечером 10 октября. По версии следствия, пьяный горожанин проследил за случайной прохожей, в безлюдном месте напал на нее и отобрал мобильник. Потерпевшей оказалась возвращавшаяся домой 15-летняя девушка. Школьница стала кричать и попыталась оказать сопротивление, но злоумышленник пять раз ударил ее ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Предполагаемого преступника задержали через две недели. Дома у горожанина нашли тот самый нож и украденный телефон.

- Свою вину в совершении преступления обвиняемый признает полностью, - поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Горожанин уже был судим за совершение кражи и грабежей. В ближайшее время уголовное дело будет передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения. Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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