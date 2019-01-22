2019-01-22T15:19:56+03:00
Общество

В Брянске прошел митинг памяти Петра Проскурина

Он состоялся у памятника писателю на Центральном кладбище
Марина АНТОНОВА
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В Брянске почтили память писателя Петра Проскурина. Митинг состоялся во вторник, 22 января, у его памятника на Центральном кладбище в Советском районе. В этом году Петру Проскурину исполнился бы 91 год, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Петр Лукич ушел из жизни в 2001 году.

К памятнику возложили цветы жители Брянска, представители властей, те, кто лично знал писателя и почитатели его творчества.

В тот же день в библиотеке имени Петра Проскурина в Бежице открылись VII Межрегиональные Проскуринские чтения. Они проходят в формате научно-практической конференции. На ней обсудят проблемы патриотического воспитания молодежи и творчество писателя в оценках его современников. На традиционные чтения, которые проводят в Брянске с 2013 года, приедут гости из Твери и Орла, сотрудники Севской библиотеки и Брянской библиотеки имени Федора Тютчева, брянские писатели, преподаватели и студенты БГУ и другие.

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