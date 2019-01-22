В Брянске за пять дней с улиц убрали шесть тысяч тонн снега

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-22T14:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске с 17 по 21 января с улиц вывезли шесть тысяч тонн снега. Дорожное управление работает круглосуточно. Предприятие задействует все собственные погрузчики и грузовые машины. А также дополнительную технику организаций. Всего с начала зимы в Брянске вывезли 60 тысяч тонн снега, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По словам мэра города, в первую очередь, снежные насыпи должны вывозить с площадей, скверов и дорог с интенсивным движением, чтобы сильно не сужалась проезжая часть.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».