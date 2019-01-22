В Брянске у Черметовского моста столкнулись четыре машины

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-22T13:50:35+03:00

По предварительной информации, в автоаварии никто не пострадал

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В Советском районе Брянска у Черметовского моста столкнулись четыре автомобиля. Фотографии и видео с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях. Автоавария случилась во вторник, 22 января, на перекрестке ули Костычева и Станке Димтрова.

Очевидцы пишут, что три разбитых машины: микроавтобус, «Шевроле Нива» и легковое такси - стоят на одной стороне моста в сторону улицы Фокина. Еще один участник автоаварии, «Хендай», находился на другой полосе. В ДТП никто не пострадал, сообщают свидетели.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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