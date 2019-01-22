В Брянске на Флотской при столкновении двух легковушек пострадали трое

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-22T13:26:22+03:00

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В Бежицком районе Брянска на улице Флотской столкнулись два легковых автомобиля. Автоавария случилась около половины девятого утра в понедельник, 22 января, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

37-летний водитель ВАЗ-21102, двигаясь в сторону улицы Литейной, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. «Десятка» столкнулась с «Рено Сандеро», за рулем которой была 41-летняя женщина. Травмы получила 56-летняя пассажирка «Рено». С переломами ее госпитализировали. 40-летняя пассажирка иномарки ушибла колено, автомобилистка ушибла грудную клетку и руку. Двух пострадавших женщин отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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