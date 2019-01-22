В четверг на улице Бежицкой в Брянске не будет воды
Это связано с заменой оборудования
Воды не будет с 9.00 до 16.00.Фото: Елена РАКОВА
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В четверг, 24 января, на улице Бежицкой в Советском районе Брянска не будет воды. Ограничение связано с тем, что рабочие будут менять запорную арматуру на водопроводной сети. Поэтому водоснабжение будет отсутствовать с девяти часов утра до четырех часов вечера в жилых домах и нежилых помещениях от дома №17 до дома №120, сообщают в Брянской городской администрации.
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