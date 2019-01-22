В Бежице горела постель бездомных в канализационном люке

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-22T12:46:18+03:00

Во время пожара никто не пострадал

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В поселке Октябрьский в Бежицком районе Брянска горела постель бездомных в канализационном люке. Сообщение о пожаре на улице Малоозерной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.59 во вторник, 22 января. На место выехали две автоцистерны.

Оказалось, что в шахте люка размером три на три метра тлели постельные принадлежности. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. Огонь потушили через 20 минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелась постель в люке.

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