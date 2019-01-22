Брянская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-22T12:31:11+03:00

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Брянская спортсменка завоевала золотую медаль на международном женском турнире по боксу. Он проходил в сербском городе Белград с 14 по 20 января, сообщают на сайте спортивной школы «Олимп». Елена Жиляева выступала среди юниорок в весовой категории до 69 килограммов.

Спортсменка тренируется у Геннадия Шилина в спортивной школе «Олимп».

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