Брянская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу
Елена Жиляева выступала среди юниорок в весовой категории 69 килограммов
Фото: спортивная школа "Олимп".
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Брянская спортсменка завоевала золотую медаль на международном женском турнире по боксу. Он проходил в сербском городе Белград с 14 по 20 января, сообщают на сайте спортивной школы «Олимп». Елена Жиляева выступала среди юниорок в весовой категории до 69 килограммов.
Спортсменка тренируется у Геннадия Шилина в спортивной школе «Олимп».
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