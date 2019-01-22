Брянские спасатели выручили из беды собаку, застрявшую под бетонной плитой
Брянские спасатели выручили из беды собаку. пострадавшую в автоаварии. 21 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области позвонили жители села Супонево.
- Селяне рассказали, что на улице Комсомольской машина сбила собаку, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - Пес от страха забился под бетонную плиту, и достать его не было возможности.
На помощь животному отправились сотрудники дежурного звена поисково-спасательной службы Брянской области: Владислав Серебрин, Олег Тужиков, Артур Барт, Сергей Гудов и Алексей Алесенков.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента приподняли плиту и достали оттуда собаку.
Спасенное животное отвезли к ветеринару. Там ему оказали необходимую помощь, а собаку забрали волонтеры приюта.
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