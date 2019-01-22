Брянские спасатели выручили из беды собаку, застрявшую под бетонной плитой

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-22T14:36:48+03:00

Спасенного пса передали волонтерам в приют. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Животное спряталось туда после автоаварии

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Брянские спасатели выручили из беды собаку. пострадавшую в автоаварии. 21 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области позвонили жители села Супонево.

- Селяне рассказали, что на улице Комсомольской машина сбила собаку, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - Пес от страха забился под бетонную плиту, и достать его не было возможности.

На помощь животному отправились сотрудники дежурного звена поисково-спасательной службы Брянской области: Владислав Серебрин, Олег Тужиков, Артур Барт, Сергей Гудов и Алексей Алесенков.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента приподняли плиту и достали оттуда собаку.

Спасенное животное отвезли к ветеринару. Там ему оказали необходимую помощь, а собаку забрали волонтеры приюта.

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