2019-01-22T12:14:48+03:00
Происшествия

Грабители похитили у двух жителей Володарского района Брянска 33 тысячи рублей

Злоумышленникам грозит до семи лет колонии
Марина АНТОНОВА
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На подозреваемых завели уголовные дела.На подозреваемых завели уголовные дела.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На двоих жителей Володарского района Брянска напали грабители. Злоумышленники похитили больше 33 тысяч рублей.

Первый инцидент произошел поздно вечером 29 декабря, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Возле автостоянки на улице Чернышевского избили 46-летнего мужчину и забрали у него 14 тысяч 500 рублей. Полицейские выяснили, что к преступлению причастны 18-летний и уже судимый 21-летний жители Брянска.

Через десять дней 18-летний подозреваемый и его 26-летний приятель возле одного из домов на улице Пушкина отобрали у 36-летнего прохожего мобильный телефон. А в чехле гаджета злоумышленники нашли 19 тысяч рублей.

Всех трех подозреваемых задержали. На них завели уголовные дела. За грабеж молодым людям грозит до семи лет колонии.

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