Брянские таможенники нашли в двух посылках запрещенные таблетки
Брянские таможенники нашли в двух посылках из Донецка запрещенные таблетки, содержащие психотропные вещества.
Первая посылка следовала в Татарстан.
- В ней обнаружили 20 таблеток, содержащих запрещенное к пересылке вещество, - уточняют в пресс-службе Брянской таможни. - В посылке, направлявшейся в Республику Башкирия - 60 таблеток, также содержащих запрещенное вещество. И в первом и во втором случае во вложениях была заявлена косметика.
- При перемещении лекарственных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза важно заранее изучить состав препарата: исключить содержание в нем наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, - пояснил и. о. заместителя начальника таможни Андрей Морозов. – Иначе можно стать фигурантом уголовного дела.
Не знал таможенных правил пассажир поезда «Николаев-Москва». В багаже украинского студента нашли 30 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество.
По этим фактам Брянская таможня возбудила уголовные дела.
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