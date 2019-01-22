2019-01-22T11:26:03+03:00
Общество

Брянские таможенники нашли в двух посылках запрещенные таблетки

Их пытались переправить через границу под видом косметики
Елена РАКОВА
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Запрещенные таблетки изъяли.Запрещенные таблетки изъяли.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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Брянские таможенники нашли в двух посылках из Донецка запрещенные таблетки, содержащие психотропные вещества.

Первая посылка следовала в Татарстан.

- В ней обнаружили 20 таблеток, содержащих запрещенное к пересылке вещество, - уточняют в пресс-службе Брянской таможни. - В посылке, направлявшейся в Республику Башкирия - 60 таблеток, также содержащих запрещенное вещество. И в первом и во втором случае во вложениях была заявлена косметика.

- При перемещении лекарственных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза важно заранее изучить состав препарата: исключить содержание в нем наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, - пояснил и. о. заместителя начальника таможни Андрей Морозов. – Иначе можно стать фигурантом уголовного дела.

Не знал таможенных правил пассажир поезда «Николаев-Москва». В багаже украинского студента нашли 30 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество.

По этим фактам Брянская таможня возбудила уголовные дела.

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