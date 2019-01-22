2019-01-22T09:39:17+03:00
Общество

Брянский суд признал умершим предполагаемого преступника, пропавшего почти девять лет назад

Поиски жителя Комаричей не принесли результата
Мария Дедкова
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Комаричский суд сослался на то, что почти девять лет пропавших проходит по обвинению в совершении преступления.Комаричский суд сослался на то, что почти девять лет пропавших проходит по обвинению в совершении преступления.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Комаричского района через суд добилась признания умершим ее пропавшего родственника. Женщина решила получить наследство, но еще один претендент пропал.

Для того, чтобы объявить умершим родственника, жительница Комаричей обратилась в районный суд. Но здесь ее требования не удовлетворили.

Суд сослался на то, что почти девять лет пропавший проходит по обвинению в совершении преступления.

- Прокурор Комаричского района оспорил это решение, так как неоднократные попытки розыска гражданина не увенчались успехом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сам по себе факт его нахождения в розыске не может являться безусловным основанием для отказа.

Областной суд согласился с доводами правоохранителя, отменив предыдущее решение.

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