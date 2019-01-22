Брянский суд признал умершим предполагаемого преступника, пропавшего почти девять лет назад
Жительница Комаричского района через суд добилась признания умершим ее пропавшего родственника. Женщина решила получить наследство, но еще один претендент пропал.
Для того, чтобы объявить умершим родственника, жительница Комаричей обратилась в районный суд. Но здесь ее требования не удовлетворили.
Суд сослался на то, что почти девять лет пропавший проходит по обвинению в совершении преступления.
- Прокурор Комаричского района оспорил это решение, так как неоднократные попытки розыска гражданина не увенчались успехом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сам по себе факт его нахождения в розыске не может являться безусловным основанием для отказа.
Областной суд согласился с доводами правоохранителя, отменив предыдущее решение.
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