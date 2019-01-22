Ночью в Клинцах сгорела легковушка

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-22T09:21:33+03:00

За три минуты огонь потушили. Фото: ГУ МЧС по Брянской области

К счастью, никто не пострадал

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Ночью в Клинцах на улице Ворошилова загорелась легковушка. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 2.48 в понедельник, 21 января.

- К месту вызова выехали два пожарных расчета, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что происходит горение моторного отсека легкового автомобиля.

За три минуты огонь потушили. Пострадавших нет.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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