В Дятькове планируют открыть бассейн

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-22T09:43:23+03:00

Жители района просили построить бассейн уже давно. Фото: пресс-служба правительства Брянской области

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В Дятькове планируют построить бассейн. Об этом говорили на совещании главы региона с его заместителями 21 января. Областные власти пообещали поддержать просьбы дятьковчан.

Жители района просили построить бассейн уже давно, подчеркивают в пресс-службе правительства Брянской области. Наконец-то их просьбу услышали. Уже сейчас в городе определили место под строительство. Осталось только найти деньги на возведение спортобъекта.

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