В Дятькове планируют открыть бассейн
Стройку пообещали поддержать областные власти
Жители района просили построить бассейн уже давно. Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Дятькове планируют построить бассейн. Об этом говорили на совещании главы региона с его заместителями 21 января. Областные власти пообещали поддержать просьбы дятьковчан.
Жители района просили построить бассейн уже давно, подчеркивают в пресс-службе правительства Брянской области. Наконец-то их просьбу услышали. Уже сейчас в городе определили место под строительство. Осталось только найти деньги на возведение спортобъекта.
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