2019-01-21T18:40:24+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали двух маршрутчиков, проехавших на красный свет

Нарушителей нашли по видеозаписям, которые появились в интернете
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:

В Брянске оштрафовали двух маршрутчиков, проехавших на красный сигнал светофора. Нарушителей нашли по видеозаписям, которые выложили в интернет.

Судя по кадрам, водитель "Фиата" нарушил ПДД 16 января в 21.19 на улице Фокина. Второй водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц" проехал на красный 20 января на улице Чернышевского, сообщает городская Госавтоинспекция.

Этого автомобилиста помимо оштрафа может ждать еще и лишение водительских прав за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Но это уже решит суд.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске в школе №56 залатали протекающую крышу
Продажа рекламы на щитах принесла бюджету Брянска 4,2 миллиона рублей
В Брянске задержали пьяного автоугонщика
Брянский университет занял 39-е место в рейтинге востребованности инженерных вузов России
В Клетнянском районе украли металлические трубы с заброшенных очистных
Брянское село оставили без автобусного сообщения
В Жуковской больнице вышел из строя новый рентген-аппарат
В Брянске частично перекроют переезд у станции Орджоникидзеград
Учителя физкультуры в Брянске будут преподавать самбо в школах
За одну ночь в Брянской области сгорели две припаркованные машины
Брянский лыжник Александр Большунов стал вторым на этапе кубка мира в Эстонии
На брянском полигоне уничтожили 16 тонн шампиньонов
Брянские легкоатлеты завоевали два «золота» на чемпионате ЦФО
Директора трубчевского психоневрологического интерната обвиняют в получении взятки
После жалобы в соцсетях в стародубской больнице заменили тумбочки и кровати
В Брянске водитель мотоцикла сбил 15-летнего пешехода
Брянская мэрия хотела оставить 25-летнего инвалида без социального жилья
Ночью во время пожара в Клинцовском районе погиб 44-летний мужчина
В Брянске директор фирмы задолжал больше 800 тысяч работникам
Горящий дом в Фокинском районе Брянска тушили четыре пожарные машины
Брянские СОБРовцы вернулись из командировки на Северный Кавказ
В брянском городском лицее устроили соревнования роботов