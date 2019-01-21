В Брянске оштрафовали двух маршрутчиков, проехавших на красный свет

СЕГОДНЯ 18:39 2019-01-21T18:40:24+03:00

Нарушителей нашли по видеозаписям, которые появились в интернете

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В Брянске оштрафовали двух маршрутчиков, проехавших на красный сигнал светофора. Нарушителей нашли по видеозаписям, которые выложили в интернет.

Судя по кадрам, водитель "Фиата" нарушил ПДД 16 января в 21.19 на улице Фокина. Второй водитель микроавтобуса "Мерседес Бенц" проехал на красный 20 января на улице Чернышевского, сообщает городская Госавтоинспекция.

Этого автомобилиста помимо оштрафа может ждать еще и лишение водительских прав за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Но это уже решит суд.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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