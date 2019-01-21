2019-01-21T18:41:05+03:00
Общество

В Брянске в школе №56 залатали протекающую крышу

По словам чиновников, вода в классы не попала
Мария Дедкова
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Протекающий участок крыши пообещали отремонтировать. Фото: официальный сайт школы №56Протекающий участок крыши пообещали отремонтировать. Фото: официальный сайт школы №56
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В Брянске 20 января родители школьников, которые учатся в школе №56, пожаловались на протекающую крышу. Днем 21 января в школу выехала комиссия, которая обследовала помещения.

- После потепления, когда температура воздуха поднялась до нуля, произошло таяние снега на мягкой кровле, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В результате образовалась течь на участке крыши, от которой пострадал потолок в холле третьего этажа. В кабинеты вода не попала.

По словам чиновников, которые выезжали на место с проверкой, течь залатали. Участок крыши, где просачивалась вода пообещали отремонтировать, как только наступит тепло. На работы уже предусмотрены 620 тысяч рублей.

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