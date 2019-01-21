В Брянске в школе №56 залатали протекающую крышу
В Брянске 20 января родители школьников, которые учатся в школе №56, пожаловались на протекающую крышу. Днем 21 января в школу выехала комиссия, которая обследовала помещения.
- После потепления, когда температура воздуха поднялась до нуля, произошло таяние снега на мягкой кровле, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В результате образовалась течь на участке крыши, от которой пострадал потолок в холле третьего этажа. В кабинеты вода не попала.
По словам чиновников, которые выезжали на место с проверкой, течь залатали. Участок крыши, где просачивалась вода пообещали отремонтировать, как только наступит тепло. На работы уже предусмотрены 620 тысяч рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».