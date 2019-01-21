Продажа рекламы на щитах принесла бюджету Брянска 4,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-21T18:02:29+03:00

Стоимость одного места доходила до 450 тысяч рублей

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В Брянске продолжают борьбу с незаконной рекламой. Только в прошлом году снесли 275 рекламных конструкций, которые использовали без разрешительных доркументов. На щиты, которые внесены в официальную схему размещения рекламных конструкций, проводили аукционы.

В прошлом году проторговали 41 рекламное место. Бюджет города пополнился на 4,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Во время аукционов минимальная заявленная стоимость некоторых рекламных мест увеличивалась почти в шесть раз, доходя до 450 тысяч рублей. К сожалению, выложить такую сумму за рекламное место имеют возможность не все предприниматели и организации города.

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