Продажа рекламы на щитах принесла бюджету Брянска 4,2 миллиона рублей
В Брянске продолжают борьбу с незаконной рекламой. Только в прошлом году снесли 275 рекламных конструкций, которые использовали без разрешительных доркументов. На щиты, которые внесены в официальную схему размещения рекламных конструкций, проводили аукционы.
В прошлом году проторговали 41 рекламное место. Бюджет города пополнился на 4,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
Во время аукционов минимальная заявленная стоимость некоторых рекламных мест увеличивалась почти в шесть раз, доходя до 450 тысяч рублей. К сожалению, выложить такую сумму за рекламное место имеют возможность не все предприниматели и организации города.
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