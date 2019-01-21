В Брянске задержали пьяного автоугонщика

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-21T17:48:10+03:00

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В Бежицком районе Брянска полицейские задержали пьяного автоугонщика. Злоумышленник сел в открытый ВАЗ-2109 и скрылся, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Ночью сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль, водитель которого совершал странные маневры на дороге.

Как оказалось, машиной управлял 24-летний пьяный горожанин. Выяснилось, что машина нарушителю не принадлежала. Он угнал ее пару часов назад от дома на улице Литейной.

Хозяин автомобиля узнал об угоне от полицейских. На ночь он оставил припаркованную машину открытой.

На брянца, севшего за руль чужой машины, завели уголовное дело по статье "Кража" и выписали штраф.

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