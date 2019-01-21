Брянский университет занял 39-е место в рейтинге востребованности инженерных вузов России

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-21T16:59:52+03:00

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Брянский государственный технический университет занял 39-е место в рейтинге востребованности инженерных вузов России в 2018 году. Список из 126 институтов и университетов составило МИА «Россия сегодня». 76 процентов выпускников брянского вуза получают направление на работу. 16 процентов средств университет получает от собственной коммерческой деятельности. Рейтинг цитирования трудов сотрудников БГТУ составляет 14. К слову, у лидера рейтинга, столичного МИФИ, этот показатель равен 29, а у аутсайдера, Керченского государственного морского технологического университета, - 5.

На 110 месте рейтинга находится Брянский государственный инженерно-технологический университет. Больше 60 процентов получают работу по направлению от вуза. 4,5 процента – учебное заведение получает средств от собственных коммерческих продуктов. Индекс цитирования преподавателей вуза – 7.

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