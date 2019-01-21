В Клетнянском районе украли металлические трубы с заброшенных очистных
Полицейские поймали двух злоумышленников
За кражу им грозит до пяти лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Двух жителей Клетнянского района, которым 23 и 25 лет, подозревают в краже металлических труб с заброшенных очистных сооружений. Причиненный ущерб оценили в 12 тысяч рублей. Полицейские поймали двух злоумышленников с поличным.
- Молодые люди успели собрать все трубы и другие металлические конструкции в кучу, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они резали их на метровые фрагменты, чтобы удобней было транспортировать.
На задержанных завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет колонии.
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