В Клетнянском районе украли металлические трубы с заброшенных очистных

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-21T16:20:06+03:00

За кражу им грозит до пяти лет колонии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Двух жителей Клетнянского района, которым 23 и 25 лет, подозревают в краже металлических труб с заброшенных очистных сооружений. Причиненный ущерб оценили в 12 тысяч рублей. Полицейские поймали двух злоумышленников с поличным.

- Молодые люди успели собрать все трубы и другие металлические конструкции в кучу, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Они резали их на метровые фрагменты, чтобы удобней было транспортировать.

На задержанных завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет колонии.

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