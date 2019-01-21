2019-01-21T15:50:32+03:00
Общество

Брянское село оставили без автобусного сообщения

Добраться до райцентра можно только на такси
Марина АНТОНОВА
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От Глинного до Навли - больше 30 километров.От Глинного до Навли - больше 30 километров.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянское село Глинное в Навлиснком районе оставили без автобусного сообщения. Жители пожаловались в прокуратуру.

- Выяснилось, что в селе живет 87 человек, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но до Навли можно добраться только на такси. От села до районного центра – больше 30 километров.

Пассажирские автобусы перестали ходить с 2013 года. Прокуратура винит в этом районную администрацию. В адрес главы внесли преставление и потребовали от чиновников организовать транспортное обслуживание населения.

Жители Навлинского района жалуются, что непросто до Навли добраться и из сел Вздружное, Салтановка, из деревень - Алексеевка и Сосновское. И без того редкие автобусные рейсы часто отменяют из-за погодных условий или поломки транспорта.

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