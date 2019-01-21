В Брянске частично перекроют переезд у станции Орджоникидзеград

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-21T14:01:11+03:00

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В Бежицком районе Брянска частично перекроют железнодорожный переезд у станции Орджоникидзеград. Движение машин будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе. Ограничение будет действовать с 22 по 25 января с девяти часов утра до пяти часов вечера. Четыре дня железнодорожники будут ремонтировать пути, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда и планировать поездку заранее, так как Бежица может стать в пробках. В новый городок можно попасть через путепровод на улице Литейной.

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