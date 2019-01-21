2019-01-21T13:08:56+03:00
Спорт

Учителя физкультуры в Брянске будут преподавать самбо в школах

Педагоги проходят курсы, чтобы овладеть приемами единоборства
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская учительская газета.Фото: Брянская учительская газета.
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Учителя физкультуры в Брянске будут преподавать самбо в общеобразовательных школах. Педагоги проходят 72-часовые курсы, чтобы овладеть приемами единоборства. Программу обучения разработали тренеры училища олимпийского резерва. Подготовить учителей помогают юные самбисты.

Итоги обучения подведут 24 января, сообщает «Брянская учительская газета». Учителя ответят на вопросы по теории самбо, а также продемонстрируют не меньше восьми боевых приемов. Только после этого они смогут внедрять этот вид единоборства на школьных уроках.

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