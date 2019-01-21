Учителя физкультуры в Брянске будут преподавать самбо в школах

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-21T13:08:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Учителя физкультуры в Брянске будут преподавать самбо в общеобразовательных школах. Педагоги проходят 72-часовые курсы, чтобы овладеть приемами единоборства. Программу обучения разработали тренеры училища олимпийского резерва. Подготовить учителей помогают юные самбисты.

Итоги обучения подведут 24 января, сообщает «Брянская учительская газета». Учителя ответят на вопросы по теории самбо, а также продемонстрируют не меньше восьми боевых приемов. Только после этого они смогут внедрять этот вид единоборства на школьных уроках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».