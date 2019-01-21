СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-21T12:43:51+03:00

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За одну ночь в Брянской области сгорели две припаркованные машины. Один пожар случился на улице Гончарова в Бежицком районе Брянска. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.38 в воскресенье, 20 января. На место выехали две автоцистерны. Оказалось, что загорелся мотор в легковом автомобиле. С огнем справились за три минуты.

Второй пожар произошел около шести часов утра на улице Белорусской в Сураже. Грузовой автомобиль сгорел полностью. С огнем справились за четыре минуты. В двух пожарах никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелись машины.

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