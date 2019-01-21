2019-01-21T12:26:43+03:00
Спорт

Брянский лыжник Александр Большунов стал вторым на этапе кубка мира в Эстонии

У спортсмена две медали
Мария Дедкова
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В гонке на 15 километров брянец отстал от соперника на 15,9 секунды. Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РоссииВ гонке на 15 километров брянец отстал от соперника на 15,9 секунды. Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок России
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Уроженец Брянской области Александр Большунов завоевал серебряную медаль на очередном этапе кубка мира в Эстонии. Гонка на 15 километров проходила городе Отепя 20 января.

Победителем гонки стал Иво Нисканен из Финляндии. Его время 40 минут 7 секунд. Брянец отстал от соперника на 15,9 секунды, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Третье место у Дедрика Тоенсета из Норвегии.

Кстати, еще одно «серебро» брянский лыжник завоевал днем ранее в спринте. Его обогнал норверец Йоханесс Клаебо.

Следующий этап Кубка Мира по лыжным гонкам пройдет в Швеции с 26 по 27 января.

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