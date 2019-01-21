2019-01-21T11:38:36+03:00
Спорт

Брянские легкоатлеты завоевали два «золота» на чемпионате ЦФО

Лучшими в своих дисциплинах оказались Екатерина Соколова и Александра Красина
Мария Дедкова
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Екатерина Соколова стала лучшей на дистанции в 1500 метров. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных командЕкатерина Соколова стала лучшей на дистанции в 1500 метров. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Две брянские спортсменки выиграли золотые медали на чемпионате ЦФО по легкой атлетике. Соревнования, на которых отличились наши землячки, завершилось на днях в Смоленске.

На дистанции 1500 метров время 4.24.71 показала спортсменка из Брянской области, Екатерина Соколова. Этот результат девушки стал лучшим по итогам турнира.

В тройном прыжке победу одержала еще одна наша землячка Александра Красина, сообщили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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