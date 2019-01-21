Брянские легкоатлеты завоевали два «золота» на чемпионате ЦФО
Лучшими в своих дисциплинах оказались Екатерина Соколова и Александра Красина
Екатерина Соколова стала лучшей на дистанции в 1500 метров. Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Две брянские спортсменки выиграли золотые медали на чемпионате ЦФО по легкой атлетике. Соревнования, на которых отличились наши землячки, завершилось на днях в Смоленске.
На дистанции 1500 метров время 4.24.71 показала спортсменка из Брянской области, Екатерина Соколова. Этот результат девушки стал лучшим по итогам турнира.
В тройном прыжке победу одержала еще одна наша землячка Александра Красина, сообщили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.
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