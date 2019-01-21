Директора трубчевского психоневрологического интерната обвиняют в получении взятки

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-21T11:14:46+03:00

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Директору психоневрологического интерната Трубчевска предъявили обвинение в получении взятки.

По версии следствия, с апреля 2016 года по декабрь 2017 руководитель учреждения получила 400 тысяч рублей от фирмы. Деньги предназначались для заключения договоров о поставке продуктов именно с этой организацией.

По решению суда директора интернета заключили под стражу, сообщает пресс- служба СУ СКР по Брянской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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