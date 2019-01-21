Директора трубчевского психоневрологического интерната обвиняют в получении взятки
Руководителя учреждения заключили под стражу
Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Директору психоневрологического интерната Трубчевска предъявили обвинение в получении взятки.
По версии следствия, с апреля 2016 года по декабрь 2017 руководитель учреждения получила 400 тысяч рублей от фирмы. Деньги предназначались для заключения договоров о поставке продуктов именно с этой организацией.
По решению суда директора интернета заключили под стражу, сообщает пресс- служба СУ СКР по Брянской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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