После жалобы в соцсетях в стародубской больнице заменили тумбочки и кровати
После жалобы брянцев в социальных сетях на разруху в стародбуской больнице, в лечебном учреждении заменили прикроватные тумбочки и пять кроватей. Об этом рассказали пользователи. И опубликовали фотографии. Три новых кровати появилось в женской палате неврологического отделения и две – в мужской, пишут в комментариях. Судя по снимкам, линолеум остался тот же.
Фото: vk.com, Mila Klyaman.
Сотрудники же неврологического отделения Стародубской райбольницы утверждают, что недавно в палатах сделали ремонт. В чем он заключался, не сообщают.
В прошлом году привели в порядок хирургическое и терапевтическое отделение больницы, сообщает «Стародубский вестник». Здесь заменили окна и перестелили линолеум. В этом году, возможно, очередь дойдет и до неврологического отделения.
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