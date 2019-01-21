2019-01-21T11:07:23+03:00
Общество

После жалобы в соцсетях в стародубской больнице заменили тумбочки и кровати

Сотрудники заявили, что в палате недавно закончили ремонт
Марина АНТОНОВА
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Пользователи пишут, что некоторые новые кровати маловаты для пациентов. Фото: vk.com, Mila Klyaman.Пользователи пишут, что некоторые новые кровати маловаты для пациентов. Фото: vk.com, Mila Klyaman.
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После жалобы брянцев в социальных сетях на разруху в стародбуской больнице, в лечебном учреждении заменили прикроватные тумбочки и пять кроватей. Об этом рассказали пользователи. И опубликовали фотографии. Три новых кровати появилось в женской палате неврологического отделения и две – в мужской, пишут в комментариях. Судя по снимкам, линолеум остался тот же.

Фото: vk.com, Mila Klyaman.

Фото: vk.com, Mila Klyaman.

Сотрудники же неврологического отделения Стародубской райбольницы утверждают, что недавно в палатах сделали ремонт. В чем он заключался, не сообщают.

В прошлом году привели в порядок хирургическое и терапевтическое отделение больницы, сообщает «Стародубский вестник». Здесь заменили окна и перестелили линолеум. В этом году, возможно, очередь дойдет и до неврологического отделения.

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