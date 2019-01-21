2019-01-21T09:38:28+03:00
Происшествия

В Брянске водитель мотоцикла сбил 15-летнего пешехода

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В брянском поселке Белые Берега водитель мотоцикла сбил 15-летнего пешехода. Вечером в воскресенье, 20 января, медики скорой помощи сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним после ДТП обращался подросток. У парня диагностировали травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины на лице, рану века. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение. Сам он рассказал, что его сбил мотоцикл.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в тот же день около 19.45 на улице Пролетарской. По предварительным данным, 22-летний мотоциклист ехал со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Ромашина. Подросток перебегал дорогу в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске частично перекроют переезд у станции Орджоникидзеград
Учителя физкультуры в Брянске будут преподавать самбо в школах
За одну ночь в Брянской области сгорели две припаркованные машины
Брянский лыжник Александр Большунов стал вторым на этапе кубка мира в Эстонии
На брянском полигоне уничтожили 16 тонн шампиньонов
Брянские легкоатлеты завоевали два «золота» на чемпионате ЦФО
Директора трубчевского психоневрологического интерната обвиняют в получении взятки
После жалобы в соцсетях в стародубской больнице заменили тумбочки и кровати
Брянская мэрия хотела оставить 25-летнего инвалида без социального жилья
Ночью во время пожара в Клинцовском районе погиб 44-летний мужчина
В Брянске директор фирмы задолжал больше 800 тысяч работникам
Горящий дом в Фокинском районе Брянска тушили четыре пожарные машины
Брянские СОБРовцы вернулись из командировки на Северный Кавказ
В брянском городском лицее устроили соревнования роботов