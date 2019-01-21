В Брянске водитель мотоцикла сбил 15-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-21T09:38:28+03:00

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В брянском поселке Белые Берега водитель мотоцикла сбил 15-летнего пешехода. Вечером в воскресенье, 20 января, медики скорой помощи сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним после ДТП обращался подросток. У парня диагностировали травмы головы, сотрясение мозга, ушибы и ссадины на лице, рану века. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение. Сам он рассказал, что его сбил мотоцикл.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в тот же день около 19.45 на улице Пролетарской. По предварительным данным, 22-летний мотоциклист ехал со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Ромашина. Подросток перебегал дорогу в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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