2019-01-21T09:29:17+03:00
Общество

Брянская мэрия хотела оставить 25-летнего инвалида без социального жилья

Чиновники пытались обжаловать решение суда
Марина АНТОНОВА
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Брянский областной суд оставил решение без изменений.Брянский областной суд оставил решение без изменений.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Мэрия Брянска хотела оставить 25-летнего инвалида второй группы без социального жилья, которое положено ему по закону. Чиновники попытались обжаловать решение Володарского районного суда. Но их жалобу не удовлетворили.

- Молодой человек страдает заболеванием, которое не позволяет ему жить в одной квартире с другими членами семьи, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому он имеет право на получение соцжилья без очереди.

Прокурор через суд потребовал предоставить жилое помещение Брянскую городскую администрацию. Исковое заявление удовлетворили. Но чиновники не сдавались. И обжаловали судебное решение. Брянский областной суд оставил его без изменений.

Прокуратура теперь будет следить, выдадут ли брянцу квартиру.

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