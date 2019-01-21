Брянская мэрия хотела оставить 25-летнего инвалида без социального жилья

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-21T09:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Брянска хотела оставить 25-летнего инвалида второй группы без социального жилья, которое положено ему по закону. Чиновники попытались обжаловать решение Володарского районного суда. Но их жалобу не удовлетворили.

- Молодой человек страдает заболеванием, которое не позволяет ему жить в одной квартире с другими членами семьи, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Поэтому он имеет право на получение соцжилья без очереди.

Прокурор через суд потребовал предоставить жилое помещение Брянскую городскую администрацию. Исковое заявление удовлетворили. Но чиновники не сдавались. И обжаловали судебное решение. Брянский областной суд оставил его без изменений.

Прокуратура теперь будет следить, выдадут ли брянцу квартиру.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».