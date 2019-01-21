Ночью во время пожара в Клинцовском районе погиб 44-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-21T09:22:19+03:00

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Во время ночного пожара в Клинцовском районе погиб 44-летний мужчина. Сообщение о возгорании жилого дома на улице Осипенко в селе Ардонь поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.36 в воскресенье, 20 января. На место выехали две пожарные машины.

Когда спасатели прибыли, жилой дом размером шесть на восемь метров полностью пылал. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Огонь потушили за 20 минут. В начале первого ночи с пожаром справились. Но, к сожалению, хозяина дома спасти не удалось.

Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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